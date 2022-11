Mondial 2022 : Moukoko avec l'Allemagne

Natif de Yaoundé, Youssoufa Moukoko continue de battre des records de précocité. Déjà plus jeune joueur (16 ans et un jour) et plus jeune buteur (16 ans et 28 jours) de l'histoire de la Bundesliga, il est désormais le plus jeune joueur allemand retenu pour un Mondial.

Moukoko fêtera ses 18 ans le 20 novembre, jour du match d'ouverture de cette coupe du monde. Le jeune attaquant de Dortmund est l'un des deux joueurs sans sélection à se rendre au Mondial, avec l'attaquant Niclas Füllkrug (29 ans). Ils viennent palier l'absence sur blessure de Timo Werner à la pointe de l'attaque, aux côtés de Kai Havertz.

Auteur de 6 buts en 13 matches de championnat cette saison, le gamin de la Briqueterie fait son trou dans l'éffectif de Dortmund. Il a su combler le vide laissé par la convalescence du buteur ivoirien Sébastien Haller.

La sélection allemande n'aura jamais eu autant de connections africaines puisque la Mannschaft s'appuiera sur trois autres jeunes talents originaires du continent : un autre Camerounais Armel Bella-Kotchap (20 ans, Southampton), qui a joué une minute contre l'Angleterre fin septembre, et deux Germano-nigérians Karim Adeyemi, coéquipier de Moukoko à Dortmund, et surtout la pépite du Bayern Jamal Musiala(19 ans), qui aurait pu défendre les couleurs des Super Eagles.

Ils rejoignent leurs aîné du Bayern Serge Gnabry (Côte d'Ivoire) et Leroy Sané (Sénégal), sans oublier le Sierra Leonais du Real Madrid Antonio Rüdiger.

Après le fiasco du Mondial-2018 en Russie, terminé à la surprise générale dès la phase de groupes avec une défaite contre la Corée du Sud (2-0), l'Allemagne veut redorer son blason, à 18 mois d'accueillir l'Euro-2024.

Les Allemand se trouvent dans l'un des groupes les plus relevés du 1er tour au Qatar, avec l'Espagne, le Japon et le Costa Rica (groupe E). Ils débuteront leur Mondial le 23 novembre contre le Japon.