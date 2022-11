Ethiopie : la vie dans l'enfer des effets de la sécheresse

Une délégation de l’International Rescue comittee a visité mercredi des personnes déplacées, touchées par la sécheresse, dans la région de Somali, en Ethiopie.

La grave sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique a poussé les populations au bord de la famine. Ces déplacés internes décrivent l’enfer dans lequel ils vivent depuis.

"À cause de la sécheresse, notre bétail a été décimé, nos terres agricoles ont également séché, nous n'avons pas accès à l'eau. La sécheresse a également dévasté nos moyens de subsistance. Nous souffrons beaucoup à cause des graves effets de la sécheresse.", explique Mohamed Adem, personne déplacée.

La situation humanitaire est donc critique dans la région. Les plans de réponse à la sécheresse ne sont financés qu’à 50 % selon l’ONU, alors que les besoins ne cessent d'augmenter.

"Les effets indirects de la crise climatique incluent son impact en tant que multiplicateur de conflits. Nous avons rencontré ici des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui, à la suite d'un conflit survenu il y a cinq ans, n’ont toujours pas regagné leurs habitations. Le besoin d'aide humanitaire est donc très pressant. Le fait qu'une grande partie de la communauté internationale, comme on l'appelle, n'ait pas répondu à l'appel humanitaire lancé pour l'Afrique de l'Est, est en effet très grave. Il est urgent d'enrayer la crise alimentaire croissante dans cette partie de l’Afrique de l’Est.", a déclaré David Miliband, président et directeur général de l'International Rescue Committee.

Alors que se tient la COP27 en Egypte, le directeur général de l’International Rescue comittee tire la sonnette d’alarme.

"Le grand message pour les dirigeants qui se réunissent en Égypte, qui ressort de la situation sur le terrain ici, est que si l'on veut que ce soit une COP véritablement africaine, une conférence africaine des parties, alors il faut que ce soit une COP qui réponde aux besoins des gens ici aujourd'hui, parce que les gens de cette région paient déjà le prix de la crise climatique.", a déclaré le directeur général de l'International Rescue Committee.

Les perspectives sont loin d’être reluisantes, la sécheresse devrait se poursuivre jusqu’en 2023 dans la région.