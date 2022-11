Ouganda : les ressources halieutiques du Nil en péril

Les déchets déversés dans le Nil, par des usines, situées dans la ville de Jinja, dans le sud-ouest de l’Ouganda, où ce fleuve entame son périple vers la méditerranée constituent une sérieuse menace pour les ressources halieutiques.

"Les produits chimiques déversés par les usines tuent les petits poissons. Les usines libèrent toujours ces produits chimiques lorsqu'il pleut provoquant la mort de beaucoup de poissons.", explique Jowali Kitegenda, pêcheur ougandais.

Les communautés riveraines du Nil en paient le prix. Pour les pécheurs par exemple, les prises s’amenuisent. Les 300 000 habitants de la ville ougandaise de Jinja s’inquiètent pour leurs moyens de subsistance.

"J'imagine qu'un jour viendra où les gens ne viendront plus pêcher ici, parce qu'ils n'auront plus de raison de le faire. Ils perdront du temps. Par exemple, trois jours sans prises et rentreront chez eux bredouille. On nous a donné des forages par ce qu'on ne pouvait plus utiliser l'eau du fleuve pour faire la cuisine laver. Car après la douche, votre peau vous démangeait. Et il n'y a pas que les produits chimiques qui polluent l'eau, d'autres types de déchets et d'ordures se retrouvent également dans la rivière.’’, souligne Ali Tabo, ancien pêcheur.

Outre les produits chimiques, d’autre types de déchets menacent aussi le plus long fleuve d’Afrique.

"La pollution va probablement être notre plus gros problème. Nous pouvons parler de la quantité d'eau disponible, mais la pollution sera un très gros problème. Pourquoi ? Nous avons de nouveaux pollueurs. Par exemple, nous recevons des déchets médicaux, nous avons maintenant du pétrole et du gaz. Il y a aussi des déchets électroniques . Actuellement, nous sommes préoccupés par le fait que, par exemple, lorsque les gens utilisent des ordinateurs et des imprimantes, où les jettent-ils après ? et quel est leur l'impact ?", explique Dr Callist Tindimugaya, commissaire chargé de la planification et de la réglementation des ressources en eau au ministère ougandais de l'eau et de l'environnement.

Un rapport de l'Initiative du bassin du Nil a averti que "les riches ressources naturelles et la biodiversité exceptionnelle du bassin du plus long fleuve du continent sont confrontées à des menaces sans précédent". Faute d'infrastructures de traitement des eaux, le problème risque de s'aggraver.