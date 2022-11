Commenté, suivi avec attention aux quatre coins de la Guinée, le procès du 28 septembre bat des records d'audience dans ce pays. Dans la radio FIM FM, une émission couvre quotidiennement l'événement qui se tient au Tribunal criminel de Dixinn. Ce procès, s'il est bien exécuté, pourra donner de la crédibilité au système judiciaire selon cet animateur.

Ce procès est éducatif pour la population, précisément parce que la justice peut suivre son cours. Il montre la responsabilité et reconnaît les crimes dont tout citoyen, y compris l'État guinéen, peut être accusé.

L'ancien président Moussa Dadis Camara, son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba et une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux sont entendus pour assassinats, viols et actes de torture commis lors de la répression d'une manifestation au stade de Conakry en 2009.

Ce mercredi, à la barre le commandant Toumba a répondu à une série de questions des avocats de Dadis Camara, celui qui depuis l'ouverture du procès régale les Guinéens d'une série de faits, a dit ne pas être surpris de voir son ancien patron en vit après lui avoir tiré dessus le 3 décembre 2009, il clame la légitime défense.