Mondial 2022 : blessé, Paul Pogba déclare forfait

Après N'Golo Kanté, Paul Pogba a déclaré forfait pour le Mondial-2022 lundi, laissant l'équipe de France orpheline de son binôme fétiche du milieu de terrain pour aller défendre son titre planétaire au Qatar, à partir du 20 novembre.

La dernière lueur d'espoir s'est éteinte pour le joueur de la Juventus Turin. Jusqu'au bout, le milieu de 29 ans y a cru, accélérant sa rééducation après une opération du genou droit début septembre, reprenant même l'entraînement collectif ces derniers jours.

Mais le corps de cette pièce maîtresse des Bleus a fini par lâcher, dimanche: touché à une cuisse, le Français a dû renoncer. Cette fois, les délais ne laissaient plus la moindre chance d'être rétabli pour France-Australie, premier match des Bleus au Mondial le 22 novembre.

"Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué son avocate et agente Rafaela Pimenta dans un communiqué.

Le sélectionneur Didier Deschamps est fixé: il ne pourra pas coucher le nom de Pogba dans sa liste pour le Mondial, dévoilée le 9 novembre à 20h00 sur TF1, et devra trouver la parade. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni pourraient donc bien se voir propulsés au rang de titulaires au Qatar.

"Moments difficiles"

"Si les voeux pieux pouvaient changer les choses, Paul aurait joué demain. Mais ce qui change les choses, c'est le travail, la résilience et la discipline, qui sont actuellement les seules choses présentes dans son esprit dans ces moments difficiles", poursuit Rafaela Pimenta dans son communiqué.

"Paul va continuer à donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe le plus tôt possible", ajoute-t-elle. Pour acter son forfait, Pogba a réalisé ces derniers jours des examens médicaux à Turin, mais aussi à Pittsburgh (Etats-Unis).

Même s'il avait pu revenir à temps, l'incertitude aurait été totale sur le niveau physique de l'ancien Mancunien: la "Pioche" n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril.

"Qu'il ait du temps de jeu avant la compétition, le plus possible, je dis oui, car il est en déficit par rapport aux autres", avait d'ailleurs prié mardi Didier Deschamps auprès de l'AFP, refusant encore d'acter l'inéluctable.

Pour ne rien arranger, l'affaire extrasportive impliquant son aîné Mathias Pogba, mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, a également perturbé la rentrée du champion du monde. Quatre autres hommes sont mis en examen dans cette affaire.

Pogba-Kanté, les invincibles

Pour les Bleus, l'absence de Pogba est un énorme coup dur. Les champions du monde perdent l'un de leurs leaders techniques et collectifs, jamais le dernier pour remobiliser les troupes et prendre la parole dans le vestiaire.

Du haut de ses 91 sélections, Pogba est aussi un homme de confiance pour Deschamps, qui lui a donné sa chance dès le mois de mars 2013, avant d'en faire l'un de ses cadres au fil d'une décennie en Bleu.

Ce forfait est d'autant plus alarmant qu'il s'ajoute à celui de N'Golo Kanté, son binôme du milieu de terrain en 2018.

Une paire essentielle dans le système de Deschamps: alignés ensemble, Kanté et Pogba n'ont jamais perdu le moindre match en équipe de France, à l'exception de l'élimination contre la Suisse aux tirs au but à l'Euro-2021.

Si solide, si sécurisant, le duo avait symbolisé la force collective de l'équipe de France en Russie, une complémentarité dans le jeu comme dans leur personnalité, entre Pogba l'exhubérant et Kanté le timide.

Qui pour les remplacer ? L'ascension de Tchouaméni offre quelques garanties à Deschamps, qui a aussi régulièrement fait confiance à Rabiot ces derniers mois. Cela ouvre aussi des places pour les remplaçants: Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga voire Boubacar Kamara pourraient en profiter.

Mais l'inquiétude des Bleus ne se limite pas au milieu de terrain: minée par les blessures, la sélection tricolore attend encore avec fébrilité des nouvelles de Raphaël Varane, taulier de la défense qui ne rejouera pas avant le Mondial.

Le gardien Mike Maignan est également très incertain, et d'autres joueurs restent fragiles, comme Jules Koundé ou Lucas Hernandez.