Afrique du Sud : des travailleuses du sexe réclament justice

Ils étaient des centaines à manifester devant le tribunal de première instance de Johannesburg lundi, pendant le procès de ce jeune homme. Âgé de 21 ans, il a été inculpé de meurtre à la suite de la découverte de six corps décomposés qui seraient ceux de travailleuses du sexe.

"À ce stade, nous attendons toujours les résultats de l'analyse d'ADN, et nous n'avons donc pas encore d'informations sur les corps qui ont été identifiés. Tant que nous n'aurons pas reçu les résultats de l'analyse ADN, nous tiendrons les membres de la famille informés et, par la suite, ces informations seront mises à la disposition du public", explique Phindi Mjonondwane de l'autorité sud-africaines chargée des poursuites judiciaires.

Le jeune homme est actuellement jugé pour le meurtre de l'une des femmes découvertes. Un seul chef d’accusation qui surprend certaines travailleuses du sexe, comme Cindy.

" Je suis très surprise, car nous avons entendu qu'au tribunal, il était accusé d'un seul meurtre, et pas des cinq autres. Donc, ma question était, comment se fait-il qu'il soit responsable de ce tabassage, mais qu'ils l'accusent d'un seul meurtre ? "

Les militants d’ONG espèrent que justice sera rendue pour les cinq autres victimes.

"Nous dépendons de la NPA (National Prosecuting Authority) pour nous assurer que davantage de poursuites sont engagées parce qu'il y a plus de victimes. Nous avons donc créé un espace plus sûr entre le mouvement et les enquêteurs afin qu'ils puissent disposer d'une plateforme pour ouvrir des dossiers. Les (femmes) qui ont survécu à son passage à tabac", explique Katlego Rasebitse, militant de l'ONG Sisonke, qui lutte pour les droits des travailleurs du sexe.

Le suspect ne sera pas jugé avant plusieurs mois, mais les travailleurs du sexe, souvent victimes de crimes impunis espèrent que cette fois-ci justice sera faite.