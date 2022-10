USA : "The Hair Tales", ou l’acceptation de soi

Une série documentaire sur les relations qu’entretiennent les femmes noires avec leurs cheveux. Un projet porté par l’actrice Tracy Ellis Ross pour qui le chemin vers l’acceptation de ses cheveux n’a pas été un long fleuve tranquille.

Et elle n’est pas la seule. C’est aussi le cas de la femme politique américaine Ayanna Presley qui a publiquement révélé qu’elle souffrait d’alopécie depuis quelques années.

"Je ne me voyais pas reflétée parmi les gens cool. Ce que je pensais être désirable, le standard de beauté de l’époque m’empêchait de croire que ma texture naturelle de cheveux me permettrait de réussir dans la vie. Et donc il y a eu beaucoup d'années qui ont été difficiles. Mes cheveux étaient secs et abîmés. J'ai tout essayé comme utiliser un fer à repasser pour essayer de me lisser les cheveux. Quand je vivais en Europe, j'avais 12, 13 ans. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait mettre de plus en plus de chaleur sur mes cheveux. Et ils étaient tellement abîmes. Je me souviens avoir appelé ma mère de l'école et lui avoir dit : "Maman, je ne sais pas quoi faire pour mes cheveux ", explique Tracy Ellis Ross.

Les rappeuses Foxy Brown et Lil Kim, ou encore la chanteuse Aaliyah…dans les années 90, la mode était plutôt aux cheveux lisses. Ce n’est qu’il y a peu que de nombreuses femmes noires ont décidé de s’opposer aux diktats de la mode et d’embrasser leurs textures crépues.

"Ce sont ces histoires, ces expériences et les systèmes dans lesquels nous vivons - le racisme systémique, le patriarcat, les normes de beauté et l'industrie de la beauté – qui ont cloisonné les femmes et les Noirs de telle sorte que nous n'avons pas pu nous approprier nos propres histoires. Nous n'avons pas été en mesure de voir notre beauté. Ce documentaire est donc une opportunité pour nous de créer cet espace où nous pouvons nous voir et où les autres peuvent en savoir plus sur notre culture d'une manière qui offre une connexion et non une aliénation", poursuit Tracy Ellis Ross.

Dans "The Hair Tales", la fille de la célèbre chanteuse Diana Ross s'entretient avec des personnalités comme qu'Oprah Winfrey, qui font part de leurs expériences qui sont loin d’être uniques.