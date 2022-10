Angola : performances positives pour les banques

Les banques en Angola ont eu une performance globale positive l'année dernière, indique une étude réalisée par la société de conseil Deloitte, présentée mardi à Luanda.

L'action du gouvernement et la réduction de la dette publique ont eu un impact sur le secteur financier.

"Le secteur est resté résilient, marqué par une hausse de la notation de la république d'Angola, qui s'est traduite par un besoin de moins de dépréciations pour la dette publique.", explique José Barata, directeur national de Deloitte Partner.

Cette étude a également parlé de la croissance économique et prévoit pour 2022 une croissance du PIB d'environ 3 %.

"Les banques robustes, les banques qui sont proches des citoyens, les banques qui peuvent en fait allouer leurs liquidités à des projets viables et qui sont en fait crédibles sont des banques qui, sur notre marché, seront en mesure de promouvoir cette croissance.", a déclaréOttoniel dos Santos, secrétaire d'État aux Finances et au Trésor.

Le défi est de faire en sorte que ces chiffres se reflètent dans l'économie réelle et dans la vie des population, même si l'Angola est dans une situation particulière.

"Le contexte international est difficile, mais il me semble que les mesures qui ont été prises portent maintenant leurs fruits et l'Angola semble même croître dans un contre-cycle et réduire l'inflation à l'instar d'autres pays du monde.", souligne Pedro Siza Vieiria, ancien ministre de l'économie du Portugal.

Une situation à laquelle le coût élevé de l'énergie, et en particulier le prix du pétrole, ne doit pas être étranger.