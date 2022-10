Ligue des champions : Sylla impose sa loi

Cinq équipes sont d'ores et déjà assurées de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions après 4 journées. Des mastodontes tels que Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich ou Naples mais aussi le surprenant Club Bruges emmené par sa légion africaine.

Après trois victoires sur Leverkusen (1-0), à Porto (4-0) et à l'aller face à l'Atlético (2-0), un match nul suffisait aux joueurs de Carl Hoefkens pour assurer leur présence en huitièmes de finale et voir le "printemps européen". S'ils l'ont obtenu au stade Metropolitano, ils le doivent en grande partie à ses révélations africaines : le colosse ivoirien Abakar Sylla et le feu-follet ghanéen Kamal Sowah.

Les "Blauw en Zwart" atteignent pour la première fois la phase a élimination directe de la C1 depuis que la Coupe des clubs champions a été rebaptisée Ligue des champions en 1992 grâce aux performances majuscules de ces joueurs.

La formation belge reste invaincue avec trois victoires et un nul et n'a toujours pas encaissé de but.

Si le gardien belge Mignolet a réussi plusieurs exploits hier soir, le défenseur ivoirien Abakar Sylla a lui aussi tenu la baraque face aux Espagnols.

Arrivé du SO Armée en Belgique il y a à peine un an, le gamin de Yamoussoukro vit un rêve éveillé. Après une saison en D2, le défenseur de 19 ans a rejoint la Venise du Nord cet été et s'est immédiatement imposé comme un titulaire en puissance.

Gaucher d'1m88, il a inscrit son premier but en Ligue des Champions dès sa première apparition contre Leverkusen.

Hier soir, comme au match aller, il a écoeuré des pointures mondiales telles que Griezmann, Morata ou Correa. Il y a quinze jours, il endossait pour la première fois la tunique orange des Eléphants.

Kamal Sowah a lui 22 ans et n'a pas encore porté le maillot des Black Stars.

Repéré par les Anglais de Leicester dans la célèbre académie de Right to Dream, il n'a jamais eu sa chance en Premier League.

C'est un prêt réussi à Louvain qui lui a permis de séduire le Club Bruges. Un second prêt en Hollande, à Alkmaar, et le voilà double buteur en C1 (contre Porto et Madrid à l'aller).

Auteur de 3 passes décisives en Jupiler League, il est l'attraction offensive de ce début de saison en Belgique, le complément idéal de la pépite catalane Ferran Jutglà.

Ses performances remarquées au sein de l'élite européenne lui permettront peut être de participer à la coupe du monde au Qatar dans quelques semaines. En Ligue des Champions, on le reverra au printemps, le rendez-vous est désormais fixé.