Ligue des champions : Anguissa et Naples corrigent Liverpool

Naples a réussi l'une des plus performances les plus inattendues de cette première journée de Ligue des Champions. Le club italien a écrasé le Liverpool de Jürgen Klopp, finaliste de la dernière édition (4-1), avec notamment un but de son international camerounais André-Franck Zambo Anguissa.

Piotr Zielinski a lui réussi un doublé avant que Giovanni Simeone, le fils de Diego, ne corse encore l'addition. Et encore, le Nigérian Victor Osimhen a ensuite manqué un penalty pour les Napolitains.

Le Stade Maradona ne réussit décidément pas au Reds. Deux ans plus tôt le Napoli les avait déjà battus (2-0), avec deux buts dans les dix dernières minutes. Et en 2018, le club italien s'était imposé avec un but de Dries Mertens à l'ultime minute du match.

Naples partage la tête du groupe A avec l'Ajax d'Amsterdam qui a également étrillé les Glasgow Rangers (4-0). Les Néerlandais ont réussi une première demi-heure de haut vol avec trois buts inscrits dont le dernier par le Ghanéen Mohammed Kudus. Une frappe surpuissante dans un angle fermé, la toute première réalisation en C1 pour le milieu des Black Stars, excellent tout au long de la rencontre à un poste inhabituel de N.9.

Dans le groupe B, l'Atlético de Madrid tombeur de Porto partage son siège de leader avec le Club de Bruges, vanqueur du Bayer Leverkusen grâce à un corner repris de la tête par le défenseur central ivoirien Abakar Sylla, 19 ans.

Enfin dans le groupe C, le Bayern de Sadio Mané l'emporte sur le terrain de l'Inter de Milan (2-0) mais c'est Leroy Sané qui a brillé et torturé le Camerounais André Onana, titulaire pour la première fois dans le but lombard. Le fils de Souleymane Sané a ouvert le score sur un enchaînement superbe avant de provoquer une but contre son camp d'un défenseur italien.

Dans l'autre match, le FC Barcelone s'est promené face aux Tchèque de Plzen (5-1) avec une ouverture du score signée Franck Kessié. Le tout premier but sous les couleurs blaugrana pour le milieu défensif ivoirien.