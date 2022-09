Kenya : les supporters de Raila Odinga déçus par la Cour Suprême

Ces supporters de Raila Odinga dans la ville de Kisumu dans l'ouest du Kenya s'étaient rassemblés dans cette petite échoppe pour ne rien rater de la décision de la Cour Suprême.

La troisième plus grande ville du Kenya abrite le plus gros contingent d'électeurs ayant voté pour l'opposant historique. À l'annonce des résultats, la déception se lisait sur le visage de tous, c'est la cinquième fois que leur candidat échoue aux portes du palais présidentiel du Kenya.

"Et nous n'allons pas appeler Ruto président, nous allons appeler Raila Amollo président, nous l'avons fait en 2017, nous le ferons encore. Nous jurons que Raila Amollo Odinga est le président élu, nous voulons avoir deux présidents. Et si quelque chose arrive, nous allons appeler à la sécession pour que le Kenya soit divisé", s'offusque un supporter.

Raila Odinga a dit respecter la décision de la Cour suprême du Kenya, qui a rejeté ses accusations de fraudes et validé lundi la victoire de son rival William Ruto à l'élection présidentielle, même s'il la désapprouve avec véhémence. Le président élu a tendu la main à son rival. Cette élection était scrutée de près, considérée comme un test de maturité démocratique pour le pays.

Le nouveau président et son vice-président Rigathi Gachagua - tous deux dotés d'une réputation sulfureuse mêlant accusations de violences, de corruption, d'appropriation de terres et de détournement de fonds - devront également faire face à l'envolée de la dette et à la corruption endémique.

Ils devront composer avec un parlement où la coalition d'Odinga dispose d'une courte majorité.