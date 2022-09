Somalie : une nouvelle attaque des Shebab fait au moins 19 morts

Au moins 19 civils ont péri samedi dans une attaque perpétrée par des shebab dans le centre de la Somalie.

Selon le gouverneur du district de Hiiraan où a eu lieu l'attaque, les terroristes ont arrêté des véhicules venant de Beledweyne qu'ils ont regroupés puis brûlés après avoir tué les passagers. Le président Hassan Cheikh Mohamoud a condamné des actes ignobles de meurtre sur des civils innocents et promis de ne négliger aucun effort dans la lutte contre le terrorisme.

Cette nouvelle attaque meurtrière intervient deux semaines après une attaque contre un hôtel de Mogadiscio.

Dans un communiqué, les shebab ont affirmé avoir pris pour cible des combattants d'un sous-clan, qui ont récemment aidé les forces gouvernementales à les combattre. Ils disent avoir tué 20 miliciens et ceux qui transportaient du matériel pour eux et détruit huit de leurs véhicules.

Fin août, les forces de sécurité et des combattants locaux ont repris aux shebab plusieurs villages, mais les terroristes multiplient de constantes attaques sur la capitale et ses environs. Et depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mohamoud le 15 mai dernier, on assiste à un regain d'activité des shebab.