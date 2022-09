Mercato : Fofana et Tchouaméni, transferts records

Le marché des transferts estival a battu de nouveaux records cet été. La Premier League anglaise a ainsi dépensé plus d'un milliard d'euros pour renforcer ses clubs.

C'est la recrue la plus chère du mercato européen. Pour 95 millions d'euros, le Brésilien Antony s'est engagé avec Manchester United pour les cinq prochaines saisons. Le dribbleur fou de l'Ajax d'Amsterdam retrouvera en Premier League son ancien entraîneur aux Pays-Bas, Erik Ten Hag.

Il est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des Red Devils après un certain Paul Pogba, recruté 105 M€ à la Juve et reparti libre dans le Piémont il y a quelques semaines.

"C'est un rêve qui se réalise, explique le jeune ailier de 22 ans. Je suis extrêmement touché par le soutien et la confiance que l'on me témoigne ici. Je compte bien écrire l'histoire de ce club."

Deuxième transfert le plus onéreux de l'été, le défenseur franco-ivoirien Wesley Fofana qui passe de Leicester City à Chelsea. Il formera une charnière à trois avec le Brésilien Thiago Silva et une autre recrue venue de Naples, le Sénégalais Kalidou Koulibaly.

Fofana a été recruté pour un peu plus de 80 millions d'euros soit à peu près la même somme que son compère de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni.

Le Camerounais d'origine passe lui de Monaco au Real Madrid. Le milieu défensif s'est déjà imposé comme un des rouages essentiels des champions d'Europe aux côtés d'Eduardo Camavinga ou de Karim Benzema.

Enfin un dernier mouvement aurait pu tutoyer les sommets financiers du marché du football mais le joueur était en fin de contrat à Liverpool et n'aura donc rien coûté à son nouveau club, le Bayern de Munich.

Sadio Mané est une des attractions du début de saison en Europe. En seulement 6 apparitions chez le géant bavarois, il a déjà marqué 5 buts et rappelé pourquoi il était aussi indispensable à ses équipes.

"J'ai l impression d'être ici depuis très très longtemps. Je suis vraiment heureux parce que ce n'est jamais facile de changer de club. J'estime avoir de la chance d'être ici, je suis fier de faire partie de ce club incroyable. C'est à mon tour de rendre cet amour."