Covid-19 : un million de décès depuis janvier

Alors que la pandémie de Covid-19 a fait un million de décès dans le monde depuis janvier, l’Organisation Mondiale de la Santé a appelé jeudi, les gouvernements à accélérer la vaccination.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé à tous les pays de redoubler d’efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées afin d’atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l’ensemble de la population.

A ce jour, seuls 10 pays ont encore une couverture inférieure à 10%.

"Cette semaine, nous avons franchi le cap tragique du million de décès signalés depuis le début de l'année. Nous ne pouvons pas dire que nous apprenons à vivre avec le Covid-19 alors qu'un million de personnes sont mortes avec le Covid-19 rien que cette année. "

Depuis janvier, le partenariat pour la fourniture du vaccin contre le Covid-19, créé par l'OMS, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et leurs partenaires, facilite la distribution des doses dans 34 pays dont la couverture vaccinale était inférieure à 10%.

L'OMS a indiqué jeudi avoir observé une réduction de 21% des nouveaux cas de variole du singe recensés la semaine dernière dans le monde.

"Au début de l'épidémie, la plupart des cas signalés se trouvaient en Europe, et une plus petite partie dans les Amériques. Cette situation s'est maintenant inversée, avec moins de 40 % des cas signalés en Europe et 60 % dans les Amériques." a déclaré le directeur général de l'OMS.

Auparavant limitée à l'Afrique centrale et de l'Ouest, la variole du singe s'est propagée depuis mai dans d'autres parties du monde notamment en Europe et aux Etats-Unis, avec un total de 44.464 cas recensés au 24 août dans le monde, dont 13 décès, selon le dernier bilan en ligne de l'OMS.