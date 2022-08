Algérie : des agriculteurs perdent tout dans les incendies

Après que deux feux de forêts ont ravagé plusieurs régions du nord-est de l’Algérie, les agriculteurs du village d’El Kala constatent les dégâts causés à leur bétail et à leurs fermes.

Près de la frontière tunisienne, la région d’El tarf a été l’une des plus touchées par ces incendies qui ont causé la mort de 38 personnes.

Maîtrisés vendredi, les feux ont fait tout perdre à certains paysans en l'espace de 48 heures.

_" Les arbres ont tous disparu, les grenadiers ont brûlé ainsi que tous les citronniers et leurs fruits. Nos meubles ont été détruits, y compris la télévision, il n'en reste rien. Les vêtements de ma fille et toutes ses affaires ont disparu, éparpillés partout. Tout ce que nous avions a été détruit lors de cette catastrophe. Nous ne pouvons compter que sur Dieu". a déploré_Um el Kheir, agricultrice algérienne.

_"C'est notre moyen de subsistance, nous sommes agriculteurs, nous élevons du bétail comme des moutons, des vaches, des poulets et des bovins. Nous n'avons nulle part où aller et rien pour gagner notre vie. Les flammes se sont approchées de ce côté et ont tout détruit, elles n'ont rien épargné de précieux pour nous. C'est notre gagne-pain, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de toute façon." a déclaré_Hamdi Gemidi, un agriculteur algérien.

Depuis mercredi Plus de 1.000 familles ont été évacuées des zones sinistrées.

Plus de 1.700 pompiers ont dû être mobilisés pour venir à bout de plus de 70 foyers.

Des experts ont aussi pointé du doigt des lacunes dans le dispositif anti-incendie: un manque d'avions bombardiers d'eau et des forêts mal entretenues.

Chaque été, le nord algérien est touché par des feux de forêt mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique.