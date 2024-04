Algérie : la date des présidentielles fixée, la campagne au point mort

Comme beaucoup d'élections dans plus de 50 pays cette année, la prochaine course présidentielle en Algérie était censée être une affaire tranquille.

Avec peu de candidats d'opposition viables capables de lancer un challenge sérieux, le président Abdelmadjid Tebboune semblait prêt à naviguer vers une victoire superficielle et un second mandat.

Mais sa décision du 21 mars d'annoncer des élections trois mois avant la date prévue a surpris les électeurs et réveillé les partis politiques de ce pays d'Afrique du Nord riche en pétrole d'une profonde léthargie.

Le slogan "Ma fhemna walou", qui signifie en arabe nord-africain "Nous n'avons rien compris", est depuis en vogue sur des plateformes telles que YouTube et TikTok. Les partis d'opposition, qui se bousculent, ont promis de présenter des candidats pour le scrutin du 7 septembre. Et pendant ce temps, Tebboune lui-même n'a pas officiellement annoncé son intention de briguer un second mandat.

"Ce n'est pas le moment de répondre à cette question", a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée cette semaine. "Il y a encore un programme que je suis en train de mettre en œuvre."

Campagne électorale

Ses tergiversations, associées à la nouvelle date des élections, ont semé le trouble dans la vie politique habituelle, soulevant des questions sur ce qui attend le dirigeant de 78 ans et l'appareil militaire qui le soutient. Les explications fournies n'ont pas permis de les dissiper.

Le lendemain de l'annonce de Tebboune, l'agence de presse gouvernementale APS a qualifié sa décision de "retour à la normale". Plus tard, M. Tebboune lui-même a expliqué la raison de cette élection éclair par une question de calendrier "purement technique".

Le mois de septembre, a-t-il déclaré dimanche, est "le moment opportun pour organiser cette élection car il coïncide avec la fin des vacances d'été et la rentrée scolaire pour de nombreux Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui pourront exprimer leurs opinions".

D'autres ne sont pas d'accord. La programmation d'une élection au début de l'automne signifie que l'apogée de la campagne électorale aura lieu en août, lorsque de nombreuses personnes quittent leur pays pour partir en vacances.

"Pouvez-vous imaginer des Algériens en plein mois d'août, en vacances à la plage ou à la montagne, se rendant dans des lieux pour assister à des réunions de candidats ? C'est tout simplement surréaliste", a déclaré l'éditorialiste Hakim Merabet à l'Associated Press, soulignant la chaleur torride qui sévit dans la majeure partie du pays et qui dure souvent jusqu'au mois d'octobre.

Hirak

Même pendant les mois plus frais, l'Algérie a lutté pour inciter les électeurs désillusionnés par la politique à participer, y compris lors de l'élection présidentielle de 2019, où le taux de participation était inférieur à 40%.

Qu'ils se rendent aux urnes ou qu'ils restent chez eux, les élections marqueront un nouveau chapitre pour l'Algérie, cinq ans après qu'un mouvement de protestation pacifique à l'échelle nationale a contraint le président octogénaire Abdelaziz Bouteflika à démissionner. Pendant des semaines, les manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer une refonte de la politique du pays, gangrenée par la corruption et dans laquelle l'armée a longtemps joué un rôle prépondérant.

Après avoir annoncé son intention de briguer un cinquième mandat, M. Bouteflika s'est retiré sous la pression de l'opinion publique et de l'armée. Tebboune a accédé au pouvoir plus tard dans l'année lors d'une élection boycottée par les manifestants qui craignaient que la tenue du scrutin trop tôt ne vienne contrecarrer l'opportunité offerte par l'éviction de Bouteflika.

Tebboune avait promis d'honorer les appels lancés par les manifestants, mais a interdit les manifestations lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé. Tout au long de son mandat, les journalistes ont continué à faire l'objet de poursuites et les défis économiques auxquels sont confrontés les 45 millions d'habitants du pays ont persisté. Le gouvernement a jonglé avec des priorités concurrentes, essayant de lutter contre l'inflation tout en maintenant les dépenses de l'État, les subventions et le contrôle des prix qui permettent à la population de survivre.

Les candidats de l'opposition

L'Algérie est le plus grand d'Afrique en termes de superficie et un partenaire clé des nations occidentales en matière de sécurité. Membre de l'OPEP, il finance depuis longtemps une grande partie de ses opérations gouvernementales et de ses services sociaux grâce aux revenus du pétrole et du gaz.

Bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé sa candidature, M. Tebboune fait campagne de manière informelle depuis des mois.

Le Front de libération nationale, auquel Tebboune a longtemps été affilié, a approuvé la date des élections anticipées et a déclaré dans un communiqué cette semaine qu'il déciderait bientôt s'il soutiendrait le président ou présenterait son propre candidat.

Peu de candidats se sont présentés pour défier le président, mais les partis politiques - tant islamistes que laïques - se sont animés en réaction à la date de septembre.

Le Front des forces socialistes, le plus grand parti d'opposition algérien, a déclaré qu'il déciderait bientôt de la manière de répondre à l'annonce de Tebboune, promettant de faire de l'élection "l'occasion d'un grand débat". Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un autre parti d'opposition, a publié une déclaration sur Facebook qualifiant l'élection de "coup de force constitutionnel" qui imposerait une chronologie entraînant "l'exclusion de facto de la société dans son ensemble".

Les partis islamistes ont pour la plupart adopté une approche plus douce, exprimant leur soutien à la date du 7 septembre. Quatre jours après l'annonce de M. Tebboune, Abderrazak Makri, du Mouvement pour la société et la paix, une figure de l'opposition très en vue, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était intéressé par une candidature en fonction de la décision de son parti lors d'un sommet prévu en juin.

Débat démocratique

La seule opposante à avoir annoncé sa candidature est Zoubida Assoul, une avocate qui a défendu des prisonniers politiques, s'est ralliée au mouvement de protestation de 2019 et dirige le parti de l'Union pour le changement et le progrès. Bien que de nombreux membres du mouvement soient sceptiques quant à la possibilité d'un véritable débat démocratique pendant la campagne électorale, Zoubida Assoul a mis en garde contre le risque de manquer une occasion potentielle.

"Les obstacles ne doivent pas nous décourager ou servir de prétexte à l'inaction", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse le mois dernier, avant l'annonce de la date de septembre.