Un artisan irakien confectionne des tambourins traditionnels à la main

Dans son atelier de la ville multiethnique de Kirkuk en Irak, l’artisan Abdel Rahman fabrique des tambourins traditionnels appelés "daf".

Constitué d’une pièce de cuir fixée autour d’un cadre circulaire, ce tambourin traditionnel n’est que très peu confectionné de manière artisanale.

Depuis 1993, Abdel Rahman n’a pas cessé son activité dans le secteur de la vente en gros de tambourins.

" La fabrication de tambourins est un vieil artisanat traditionnel en Irak et à Kirkouk. Pourtant, plus personne ne s'y adonne. Aujourd'hui, la profession est devenue commerciale et les pièces utilisées (dans la fabrication des tambourins) sont fabriquées à la machine, ce n'est plus fait à la main." a déclaréAbdel Rahman, artisan irakien.

L’artisan irakien vend ses tambourins à des clients originaires de différentes régions du pays, notamment de la capitale Bagdad, de Samarra et de Souleimaniyah, dans le nord kurde.

"Il existe deux types de tambourins, en cuir et en cire. Leurs sons diffèrent, les tambourins en cuir sonnent mieux et plus sophistiqués que ceux en cire." a expliquéAli Akbar, joueur de tambourin dans un groupe soufi.

Dans un autre quartier de cette ville du nord de l'Irak, un groupe soufi traditionnel utilise les instruments bien fabriqués d'Abdel Rahman pour créer des airs et des mélodies rythmés et distincts.

"En tant que soufis, nous utilisons le "daf" lors de nos événements, comme l'anniversaire du Prophète, et lors de certains de nos conseils soufis dédiés. Le "daf" a son propre "Maqam" (un système arabe de modes mélodiques), tout comme les anciens "Maqams" irakiens, que nous utilisons pour jouer le "daf"." a ditAli Akbar, joueur de tambourin dans un groupe soufi.

Des systèmes de cordage à la tension des peaux, la confection artisanale du "daf" un rôle majeur sur la qualité sonore de l’instrument ancestrale.