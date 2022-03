Irak : restauration de la cité antique d’Hatra

C’est jour de fête à Hatra, une cité arabe vieille de plus de 2000 ans et située dans le nord de l’Irak. Détruit par les islamistes, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se reconstruit petit à petit grâce notamment aux efforts des autorités irakiennes. Des travaux de reconstruction célébrés aux cours de cette cérémonie.

"Aujourd'hui, il y avait une célébration pour la fin de la première étape des travaux de réparation et de restauration sur le site antique de Hatra. Ces travaux ont porté sur l'administration du site en plus d'un entretien urgent pour sauver certaines statues et pièces, ainsi que certains murs ; et certaines sculptures ont été remises à leur place d'origine", explique Khairuddin Ahmad, directeur des antiquités de la ville de Mossoul.

Les travaux de restauration ont été menés par des experts irakiens en collaboration avec des institutions internationales. Située dans une région désertique, la cité de Hatra construite au IIe ou IIIe siècle avant J.C. était un important centre religieux et commercial sous l'empire perse.

"Nous avons commencé à travailler sur les statues. Reconstituer des sculptures importantes qui ont été endommagées par les terroristes. En même temps, on a réparé les bâtiments, car si vous n'avez pas de bâtiments, vous ne pouvez pas y travailler", explique l'archéologiste Massimo Vidale.

À l’époque, la cité d’Hatra était dotée d'imposantes fortifications et abritait de magnifiques temples, associant architecture grecque et romaine à des éléments d'origine orientale. Les antiquités irakiennes ont été pillées depuis des décennies à la suite multiples conflits qui ont déchiré le pays, notamment après l'arrivée des jihadistes de l'EI, mais aussi après l'invasion américaine de 2003.