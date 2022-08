Présidentielle au Kenya : Raila Odinga qualifie le résultat de "parodie"

Raila Odinga, figure de l'opposition kényane, a déclaré qu'il allait contester les résultats de l'élection présidentielle serrée avec "toutes les options légales" après que le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur.****_"Ce que nous avons vu hier est une parodie et un mépris flagrant de la Constitution"_, a déclaré Raila Odinga.

"Nous poursuivrons toutes les options légales et constitutionnelles à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections", a-t-il déclaré, dans sa première allocution depuis l'annonce la veille des résultats. Cette annonce apporte une nouvelle incertitude dans un pays où le scrutin de mardi dernier était largement considéré comme le plus pacifique.

La démocratie la plus stable d'Afrique de l'Est doit maintenant faire face à des semaines de contestations et à la possibilité que la Cour suprême ordonne une nouvelle élection. D'ores et déjà, les chefs religieux et autres ont appelé au calme dans un pays qui a déjà connu des violences post-électorales meurtrières.

C'était la première apparition de Raila Odinga depuis que le président de la Commission électorale kényane a déclaré lundi William Ruto vainqueur avec près de 50,5 % des voix. Quatre des sept commissaires ont brusquement annoncé qu'ils ne pouvaient pas soutenir les résultats, sans donner de détails, et les partisans de Raila Odinga se sont battus avec les commissaires restants sur le lieu de la déclaration.

Peu avant que Riala Odinga ne prenne la parole, les quatre commissaires ont affirmé que le calcul final du président donnait 100,01 % et que les votes excédentaires auraient fait une "différence significative". Ils ont également déclaré qu'il ne leur a pas donné l'occasion de discuter des résultats avant sa déclaration.