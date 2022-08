Mali : le bilan s'alourdit à 42 soldats morts dans l'attaque de Tessit

Un deuil national de trois jours a été décrété au Mali à partir de ce jeudi 11 août. Cette décision fait suite au dernier bilan annoncé par les autorités de 42 soldats morts à Tessit lors d'une attaque imputée à des djihadistes dimanche dernier.

Il s'agit des plus lourdes pertes humaines officielles côté FAMa depuis fin 2019 et la série d'attaques perpétrée par le groupe Etat islamique de camps militaires dans cette même région aux trois frontières. Le précédent bilan de l'assaut faisait état de 17 soldats et 4 civils tués.

Selon le gouvernement, les assaillants auraient utilisé des drones, de l'artillerie et des véhicules piégés pour mener cette embuscade près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. L'armée malienne a indiqué que 37 terroristes auraient été neutralisés.

Après avoir poussé dehors les forces françaises, le Mali continue de renforcer ses liens militaires avec la Russie. Mercredi 10 août, le colonel Assimi Goïta et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone, se félicitant de la qualité de leur partenariat, respectueux de la transition politique malienne, selon Assimi Goïta.

La veille, l'armée malienne a réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat. Le Mali est plongé dans une guerre contre des groupes armés depuis 2012. La propagation jihadiste, d'abord confinée dans le nord du pays, s'est étendue au centre et au sud du Mali, ainsi qu'aux Burkina Faso et Niger voisins.