Les Kényans en attente des résultats de l'élection présidentielle

Les Kényans attendaient mercredi les résultats des élections tenues la veille dans le calme, pour savoir qui de Raila Odinga ou de William Ruto sera leur prochain président.

Ces deux favoris, sur les quatre candidats en lice, ont assuré qu'ils reconnaîtraient les résultats. Mais le pays redoute d'être une nouvelle fois happé dans une saga post-électorale, tous les scrutins présidentiels depuis 2002 ayant été contestés.

La pression s’accroît donc sur la Commission électorale, qui doit déclarer les résultats au plus tard le 16 août.

"Il est clair que les élections sont gagnées dans les bureaux de vote, donc une fois que les résultats sont déclarés ici, ils sont considérés comme définitifs. Quels que soient les résultats qui sortiront d'ici, ils seront compilés et emmenés au centre de pointage de la circonscription où tous les autres résultats du comté seront rassemblés et envoyés au centre de pointage national", explique Ogada Marinas, secrétaire dans un des bureaux de vote.

A moins qu'un des candidats ne recueille plus de 50% des voix et soit directement élu, les deux candidats qui arriveront en tête s'affronteront lors d'un second tour dans les 30 jours suivants.

Les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le successeur d'Uhuru Kenyatta, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et élus locaux.