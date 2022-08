Kenya : jour de vote pour plus de 22 millions d'électeurs

Ce mardi 9 août est un jour important pour le Kenya. Plus de 22 millions d'électeurs sont appelées aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta à la tête du pays depuis 2013. Les bureaux de vote ont ouvert tôt, à 6h heure locale et fermeront vers 17h. Quatre candidats sont en lice mais c'est surtout entre Raila Odinga candidat pour la cinquième fois et soutenu par Uhuru Kenyatta et le vice-président William Ruto que le combat semble se jouer.

Le pays aux 56 millions d'habitants attend beaucoup de ce scrutin dans un contexte de crise économique et sociale. Le manque d'emploi est au centre de ces élections notamment pour la jeunesse qui représente plus des trois quarts de la population kényane et dont le chômage a doublé ces cinq dernières années.

Outre l'élection présidentielle, les électeurs doivent élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs de comté et membres des assemblées de comté. En tout six bulletins doivent être apposés dans l'urne.

La Commission électorale kényane est sous pression pour garantir des élections sans irrégularités ni violences meurtrières. Dans un pays marquée par une crise post-électorale en 2007-2008 où 1.100 avaient perdu la vie.

Pour l'emporter, un candidat doit recueillir 50% des voix plus un vote, ainsi que 25% des voix dans la moitié des 47 comtés. Si ces conditions ne sont pas remplies, un second tour doit être organisé dans les 30 jours.

Les résultats doivent ensuite être proclamés dans les sept jours suivant l'élection.