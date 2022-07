Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa tente de réunifier l'ANC

Lors de la 6e conférence de l'ANC à Johannesburg vendredi, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé aux représentants du parti. Alors que les soutiens de l'organisation politique ont pour la première fois chuté en dessous de 50 %, il a indiqué que les efforts du parti au pouvoir ont été entravés par le contexte socioéconomique du pays.

"Nous avons vu une augmentation de la violence criminelle, y compris la récente série de fusillades dans les espaces publics, les organisations criminelles ciblant nos infrastructures économiques et nos activités commerciales. Notre combat pour surmonter l'héritage économique et social catastrophique de l'apartheid et du colonialisme, une lutte sur laquelle de nombreux progrès ont été réalisés, mais qui a été retardée de nombreuses années par les événements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui", a déclaré Cyril Ramaphosa, président de l'ANC et de l'Afrique du Sud.

Le président a profité de la conférence pour tenter de réunifier le parti, en vue des élections internes qui se tiendront au mois de décembre, afin de désigner le futur candidat à l'élection présidentielle.

"Que cette 6e conférence stratégique nous fournisse une tribune, nous donne la direction nécessaire à notre pays, pour qu'elle insuffle la confiance et l'espoir dont notre peuple a besoin", a ajouté le président.

Les discussions doivent continuer jusqu'à dimanche. Elles devraient entre autres, évoquer les accusations de corruption envers certains membres de l'ANC.