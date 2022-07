Congo : Sergueï Lavrov rencontre le président Denis Sassou-Nguesso

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a achevé sa visite de deux jours au Congo, par une rencontre lundi avec le président Denis Sassou Nguesso et son homologue congolais Jean-Claude Gakosso.

"Quant à l'épisode du bombardement d'Odessa que vous avez mentionné, aucune disposition de l'accord signé le 22 juillet dernier en Turquie ne nous interdit de mener des opérations militaires spéciales et de détruire des infrastructures militaires." a déclaréSergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Cette visite, organisée en partie pour rassurer les pays fortement dépendants des céréales ukrainiennes et russes a été l’occasion de mentionner les bienfaits de l’accord signé entre l’Ukraine la Russie et la Turquie et les Nations Unies sur l’exportation de ces céréales par la mer noire.

"Nous sommes heureux d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et par le détroit du Bosphore." a expliquéJean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.

La coopération diplomatique et les exportations de blé ont été rendues difficiles par l'invasion russe de l'Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères qui a débuté sa tournée africaine en Egypte, samedi 23 juillet, se rendra, après le Congo, en Éthiopie et en Ouganda.