L'énergie solaire en plein essor au Kenya [Business Africa]

Alors que le changement climatique est une réalité qui s'impose à tous, le déploiement rapide de l’énergie solaire constitue un enjeu d’avenir majeur en Afrique d'autant plus que le continent possède 40 % du potentiel solaire mondial.

Selon le « Renewables 2022 global status report » du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les ventes de produits solaires hors réseau ont totalisé 7,4 millions d'unités en 2021. Le Kenya se place à la première position en matière de ventes avec 1,7 million d’unités vendues. Dans cet épisode de Business Africa, Andrew Amadi, directeur général de l'Association kényane pour les énergies renouvelables, explique les enjeux de la transition énergétique sur le continent africain.

7e édition du Forum des bâtisseurs d’Égypte

Le septième Forum des Bâtisseurs d'Égypte a eu lieu cette année sous le thème "Opportunités de développement et de financement en Afrique et dans les pays arabes à la lumière de la situation internationale en évolution". Au cours de ce sommet, les délégations arabes et africaines ont discuté des moyens d'améliorer leur stratégie de développement à la lumière des évolutions financières et économiques mondiales.

Au Ghana, la pénurie d'engrais favorise le compost produit localement

Le Ghana, comme le monde entier, n'est pas épargné par les conséquences de la guerre en Ukraine et afin de réduire l'impact sur les rendements des cultures dans le pays. Le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture a proposé aux agriculteurs d'adopter le compost organique produit localement par les usines de recyclage et de compostage.