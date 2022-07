Wimbledon : Ons Jabeur dans le dernier carré

Ons Jabeur s'était promenée pour arriver jusqu'en quarts de finale de Wimbledon, mais mardi la N.2 mondiale a souffert pour se faire une place en demies.

La Tunisienne avait déjà atteint les quarts à Wimbledon l'an dernier. Cette année, elle arrivait invaincue sur gazon après son titre à Berlin et avait passé les quatre premiers tours en moins de cinq heures au total, sans céder le moindre set.

Mais mardi face à la Tchèque Marie Bouzkova, Ons Jabeur a mis 1h47 pour remonter un set et s'imposer 3-6, 6-1, 6-1, devenant ainsi la première joueuse du continent africain à se hisser en demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem depuis la Sud-Africaine Amanda Coetzer en 1997.

"Je suis contente de m'être réveillée dans le deuxième set puis d'avoir très bien joué dans le troisième", a commenté Jabeur qui était déjà la première joueuse arabe à avoir atteint les quarts d'un Majeur, en 2020 à l'Open d'Australie.

Elle sera opposé dans le dernier carré à la grande surprise du tournoi, l'Allemande Tatjana Maria, mère de famille de 34 ans, classée 103e mondiale.

"C'est très important" d'être parvenue dans le dernier carré de Wimbledon, a assuré la joueuse qui était devenue la première joueuse arabe à se hisser en quarts de finale d'un Majeur, en 2020 à l'Open d'Australie.

"J'espérais y arriver depuis un moment", a ajouté Jabeur qui, depuis Melbourne 2020, a joué un quart à Wimbledon l'an dernier mais n'a pas encore dépassé les 8es de finale à Roland-Garros (2020, 2021) et le troisième tour à l'US Open (2019, 2020, 2021).

"J'ai discuté avec Hicham Arazi (ancien joueur marocain qui avait atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie en 2000 et 2004 et à Roland-Garros en 1997 et 1998, NDLR) et il m'a dit +Les Arabes perdent toujours en quarts et on en a assez, s'il te plaît, fais quelque chose!+", a raconté Jabeur.

Après sa qualification pour le dernier carré, la joueuse a dit avoir échangé des messages avec lui. "Il était très content, il m'a remerciée et m'a dit +Maintenant, tu peux aller chercher le titre+", a-t-elle rapporté.