Maroc : manifestation contre le traitement infligé aux migrants

Des migrants ont manifesté mardi devant le bureau du Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés à Rabat, au Maroc contre le traitement inhumain dont ils sont victimes de la part des forces de l’ordre marocaines. L'initiative faisait suite à la mort vendredi d'au moins 23 personnes lorsque quelque 2.000 migrants africains ont tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir de la ville marocaine de Nador.

" Nous sommes allés dans la ville de Nador et ils nous ont violemment battus. Ils ont tué nos amis et notre famille. Le gouvernement marocain a dit qu'il y avait 23 morts, mais nous savons qu'il y en a plus de 70, c'est inhumain. Nous demandons qu'il n'y ait pas de discrimination entre les migrants. ", explique Omar, migrant soudanais.

Et d’ajouter : ‘’ Certains incidents n'ont pas été filmés, il y a beaucoup de morts parmi nous et actuellement, beaucoup de jeunes sont en prison, et plusieurs autres blessés graves. Nous demandons aux associations des droits de l'homme d'intervenir pour soigner les blessés, et en même temps nous leur demandons de nous évacuer immédiatement vers des pays sûrs, car nous ne nous sentons pas en sécurité ici."

Face à la gravité des faits, le parquet général espagnol a annoncé mardi, l’ouverture d’une enquête alors que l’ONU a appelé les deux pays à garantir la tenue "d'une enquête efficace et indépendante" et dénoncé "un usage excessif de la force" contre des migrants.

"Nous avons été choqués par les images de la violence vue à la frontière entre le Maroc et l'Espagne ce weekend et qui a entraîné la mort de dizaines d'êtres humains, demandeurs d'asile, migrants ‘’, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

En pleine crise avec l'Algérie, le Maroc a pointé du doigt la responsabilité de sa voisine dans la tragédie de Melilla, critiquant son "laxisme délibéré" dans le contrôle de ses frontières avec le royaume, selon des médias espagnols citant un communiqué de l'ambassade marocaine en Espagne.

Un communiqué qualifié de "fuite en avant" par le diplomate algérien chargé de la question du Sahara occidental, Amar Belani, qui a accusé Rabat de chercher "des boucs émissaires pour se défausser de ses responsabilités", sur le site d'information algérien.