ONU : le Mozambique devient membre non permanent du Conseil de Sécurité

À partir du 1er janvier 2023, la Suisse, Malte, l'Équateur, le Japon et le Mozambique entameront leur mandat au Conseil de sécurité de l'ONU en représentant leur groupe respectif.

Le Mozambique, avec 192 voix, est le seul candidat à avoir obtenu le vote favorable de tous les États membres présents lors du processus de sélection. Il remplacera le Kenya pour représenter le groupe africain au Conseil de sécurité des Nations unies. Le président du Mozambique, Filipe Nyusi a accordé une interview à la correspondante d'Euronews en Angola Neusa e Silva .

Neusa e Silva, Euronews : le Mozambique, avec 192 voix, est le seul candidat qui a obtenu le vote favorable de tous les États membres présents lors du processus de vote.

Le président du Mozambique, Filipe Nyusi: L'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies est occupé à 60 % par des problèmes africains. Ce qui signifie que nous devons, en tant que représentant du continent et même si nous sommes peu nombreux, porter un message important, faire entendre cette voix ignorée pour aborder les problèmes de notre continent. C'est donc une grande responsabilité car les attentes sont plus élevées. Comme vous l'avez vu, le vote était presque unanime, avec 192 pays, et cela signifie l'opportunité que le Mozambique a de pouvoir transmettre son expérience et contribuer aux solutions du monde dans le secteur de la sécurité.

Neusa e Silva Euronews : Pensez-vous que la faible représentation du continent africain au Conseil de sécurité des Nations unies puisse être un obstacle à la performance du Mozambique devant le groupe africain pour mettre les problèmes de sécurité en Afrique au centre de l'attention ?

Le président du Mozambique, Filipe Nyusi : Certainement oui, mais peut-être que nous nous dirons que "c'est un défi !". Il y a des difficultés, mais nous devons nous battre pour voir si nous pouvons nous imposer. Et comment cela se fait-il ? C'est porter cette voix, être là et se rendre sur place pour dire que les choses doivent changer. Je donnais des exemples montrant que les nouveaux processus de gouvernance et d'administration sont plus prospères, sont couronnés de succès, surtout quand on rapproche le pouvoir des gens qui en ont besoin.

Donc prendre, en fait, plus de pays africains signifie rassembler plus de sensibilités, plus de cohésion pour transmettre les problèmes de ceux qui prennent plus de place [dans l'agenda]. Je disais que 60% des problèmes au Conseil de sécurité sont des problèmes africains. La présence de ces personnes qui sont là, qui ont besoin d'être entendues et dont les problèmes doivent être résolus, est fondamentale. Nous continuerons donc dans la lignée des Africains, sur la question des réformes de l'ONU, notamment au sein du Conseil de sécurité.

Neusa e Silva, Euronews : Pensez-vous qu'il sera possible, au cours de votre mandat, d'obtenir la réforme, d'avoir au moins deux sièges permanents pour l'Afrique, et au moins trois sièges non permanents, comme le suggèrent certains chefs d'État africains ?

Filipe Nyusi, président du Mozambique : Eh bien, nous ne sommes pas des démagogues, et bien souvent, nous n'aimons pas rêver, ce que nous aimons, c'est faire bouger les choses. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes dans la mesure du possible, mais c'est notre intention.

Neusa e Silva, Euronews : Pouvez-vous nous dire ce que le Mozambique incarnera en tant que représentant du groupe africain ?

Filipe Nyusi, Président du Mozambique : Non au terrorisme, non à la prolifération des armes, nous sommes les champions de la gestion des risques, le Mozambique et moi personnellement, dans la gestion des catastrophes, nous allons également défendre la protection de l'environnement, l'équilibre entre les genres et bien plus encore. Mais, non à la guerre, c'est fondamental !.