La Lettonie courtise le pétrole égyptien

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu dimanche, son homologue de la Lettonie, Edgar Rinkevich, au Caire. Les deux ministres ont dans une déclaration conjointe, présenté les sujets qui ont dominé leurs échanges. Il a été question, de sécurité alimentaire et de coopération énergétique alors que l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement dans le sillage de la crise entre l'Ukraine et la Russie.

"Je voudrais souligner que nous voyons un nouveau secteur très important - c'est la coopération énergétique - surtout si l'on tient compte du fait que maintenant l'UE diversifie ses approvisionnements en pétrole et en gaz depuis la Russie et cherche de nouvelles voies alternatives et je pense que c'est là que l'Égypte peut et va jouer un rôle très important " explique Edgar Rinkevich.

Dans la foulée, le chef de la diplomatie égyptienne est revenu sur l'impasse politique en Libye. Des affrontements entre groupes armés ont repris la semaine dernière. Dans ce chaos politico-institutionnel, la situation sécuritaire dans le pays nord-africain demeure très précaire, Sameh Shoukry, préconise une solution libyenne.

''La solution doit être acceptée par les parties libyennes et c'est ce que l'Égypte tente de faciliter en accueillant les pourparlers sur les amendements constitutionnels entre les parties libyennes - qu'il s'agisse du parlement libyen basé à l'est ou du Haut Conseil d'État - afin de parvenir à une solution libyco-libyenne sur laquelle le peuple libyen est d'accord et qui conduit à la réalisation de divers droits afin de rétablir la stabilité de la Libye et de préserver l'intégrité de ses territoires'' a souligné Sameh Shoukry, le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Le Caire accueille actuellement des négociations sous l'égide des Nations unies sur les élections libyennes, alors que la nation nord-africaine se trouve une fois de plus dans une impasse politique, deux administrations rivales revendiquent la gestion du pays. Le double scrutin législatif et présidentiel, avait été reporté sine die, sur fond de divergences persistantes sur sa base juridique.