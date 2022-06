Royaume- Uni : le projet d'expulsion de migrants au Rwanda est maintenu

Le projet controversé du Royaume-Uni d'expulser des migrants vers le Rwanda est maintenu malgré une demande d'urgence des ONG.

Un juge britannique a rejeté la requête visant à bloquer les vols d'expulsion de demandeurs d'asile vers le Rwanda qui doivent commencer la semaine prochaine en vertu d'un accord avec le pays d'Afrique de l'Est, estimant que les politiciens doivent gérer la politique d'immigration.

Des organisations caritatives britanniques, dont Care4Calais et Detention Action, prévoient de faire appel.

"Ce jugement est dévastateur pour les réfugiés. C'est une politique brutale. Nous avons des réfugiés, nous avons parlé à plus d'une centaine qui ont reçu ces avis qui disent qu'ils vont être éloignés de force du pays. Ce sont des gens qui sont venus, qui viennent de pays déchirés par la guerre, qui sont déjà traumatisés, cela ne fait qu'ajouter à l'agonie et causer plus de traumatisme. C'est un scandale absolu. " a déclaréJames Nichol, avocat et administrateur de l'association Care4Calais.

Malgré les critiques, des hébergements comme Hope Hostel, à Kigali, affirment être prêts à accueillir confortablement des migrants, ce qui n'apaise pas les militants des droits de l'homme.

"La Grande-Bretagne critique le gouvernement rwandais au sujet des droits de l'homme, mais en même temps, elle envoie des gens dans le pays (le Rwanda, ndlr) dont elle critique elle-même qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. C'est donc le monde à l'envers" a expliqué Victoire Ingabire, présidente du parti d'opposition 'Development And Liberty For All' (Dalfa Umurunzi), non reconnu par le gouvernement rwandais.

Si rien ne l'arrête, les premiers vols amenant des migrants à Kigali décolleront mardi.