RDC : le roi de Belgique encourage les étudiants de Lubumbashi

Le roi Philippe de Belgique poursuit sa visite en République démocratique du Congo, à l’université de Lubumbashi.

Vendredi le monarque a salué les difficiles sacrifices consentis par les étudiants et leurs familles afin de poursuivre leurs études.

"Nous sommes très honorés de recevoir le Roi de la Belgique dans nos murs, qui est la RDC. Il n'a pas hésité à visiter Lubumbashi et on aujourd'hui on le reçoit à l'UNILU, la meilleure." a expliqué Heritier Ngwej, étudiant à l'Université de Lubumbashi.

Mettant en valeur le potentiel agricole de la RDC, le roi Philippe a qualifié la forêt tropicale congolaise de "ressource écologique" essentielle à la lutte contre le changement climatique.

Il a exhorté les étudiants congolais à utiliser leurs compétences pour exploiter les richesses minérales du pays dans l’intérêt du peuple : "Chers étudiants: ce futur il vous appartient. Le Congo dispose de nombreuses richesses dans son sous-sol. Il vous revient de tirer de ces richesses naturelles le plus de valeur ajoutée, dans votre propre pays, au profit des Congolais, grâce aux aptitudes que vous aurez acquises." a-t-il déclaré.

Cette semaine, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses regrets face aux douleurs et humiliations infligées par le régime colonial par un mélange de "paternalisme, de discrimination et de racisme".

Il n'a toutefois pas présenté d'excuses pour cette période.

Dimanche, le roi belge se rendra à la clinique du gynécologue Denis Mukwege, colauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour sa lutte contre les violences sexuelles, dans la ville de Bukavu (est).