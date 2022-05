BAL 2022 : le Zamalek prive les FAP de podium

Battu pour la première fois de son histoire en BAL mercredi par Monastir, le Zamalek s'est repris vendredi en dominant les FAP de Yaoundé à Kigali (97-74) pour terminer à la troisième place de la Ligue Africaine de Basketball 2022.

C'est le troisième victoire consécutive du Zamalek sur les FAP. L'année dernière, les champions en titre avaient battu les Camerounais 82-53 en quart de finale avant de s'en sortir avec un triomphe de 77-63 le mois dernier lors de la Conférence Nil.

Les FAP ont bien débuté cette petite finale prenant la tête au tableau d'affichage dans les premières minutes, mais ce n'était qu'une question de temps avant que les Egyptiens ne retournent la situation.

Les Cairotes infligent un 8-0 à leur adversaire pour prendre une avance de 13-6 à la fin du premier quart-temps.

Et bien que les FAP aient répondu avec cinq points pour réduire le déficit à 13-11, deux tirs primés d'Edgar Sosa et Mohab Abdellatif permettent au Zamalek de prendre une avance de 19-11 à l'issue des dix premières minutes.

Charles Minlend Jrdu FAP est sorti du banc pour redonner de l'énergie à l'attaque camerounaise, mais ses 12 points en 10 minutes dans le deuxième quart-temps n'ont rien donné, et le Zamalek a rejoint les vestiaires avec une avance de 42-29.

La rencontre n'allait plus tourner malgré une grosse série des joueurs de Yaoundé dans le dernier quart-temps. Un 12-0 les ramenant à 77-53. Mais ce sont bien les Egyptiens qui montent sur la trosième marche du podium de cette BAL.

DJ Strawberry termine meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points, Edgar Sosa et Mikhael McKinney en claquent 17 chacun pour aider le Zamalek à clôturer la saison 2022 BAL sur une bonne note.

L'ancien MVP du FIBA AfroBasket Ike Diogu, qui a fait tout son possible en demi-finale, est resté sur le banc en raison d'une blessure.

Les FAP, soutenus par un groupe de fans enthousiastes, ont pu compter sur leurs meilleurs joueurs : Minlend Jret Alexis Wangmene terminent avec un total de 17 points chacun, Joel Almeida en inscrivant 14.

Malgré la défaite, l'ailier fort des FAP, Brice Bidias, se réjouissait de cette quatrième place après la rencontre : "c'est une énorme réussite pour nous. Notre objectif cette saison était de nous améliorer par rapport à l'année dernière. C'est ce que nous avons fait. Même si nous avons perdu contre le Zamalek aujourd'hui, je suis heureux de ce que nous avons pu réaliser ici à Kigali."

Après la rencontre, de nombreuses distinctions ont été attribuées :

José Neto, du Petro de Luanda, a reçu le prix de l'entraîneur de l'année 2022, tandis qu'Anas Mahmoud, du Zamalek, a reçu le prix annuel de l'esprit sportif.

L'équipe All-Defensive 2022 comprenait Childe Dundão et Abou Gakou (Petro de Luanda), Wilson Jean Jacques (REG), Brice Bidias (FAP) et Ater Majok (US Monastir).