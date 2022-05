Le Zimbabwe lève la suspension des prêts bancaires

Quelques jours seulement après avoir suspendu les prêts bancaires, la Banque Centrale du Zimbabwe vient d’annoncer que cette suspension était levée. Le 7 mai dernier, le gouvernement avait gelé les crédits bancaires, une décision qui visait à faire face à l’inflation.

Le gel visait aussi, selon les autorités, à stopper la spéculation contre la devise locale, qui se négociait ces derniers jours sur le marché parallèle, à près de 400 dollars zimbabwéens pour un dollar américain, soit plus du double de son taux officiel.

Si le gouvernement est revenu sur sa décision, c’est surtout parce qu’il était sous le feu des critiques, car la mesure avait été très mal accueillie dans le pays.

L'économie du Zimbabwe est plongée depuis plus de 20 ans dans une crise profonde. Le pays se retrouve aujourd’hui avec une dette de plus de 9 milliards de dollars et fait face à de nombreuses pénuries de nourriture, d’électricité et de carburant. Par ailleurs, la hausse des prix des produits de première nécessité s'est récemment aggravée avec le conflit en Ukraine. La Russie est le premier fournisseur de blé du Zimbabwe.