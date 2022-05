CAN 2023 : Maurice aux éliminatoires grâce à un test PCR

Sao Tomé-et-Principe a été exclu lundi des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) pour avoir enfreint les protocoles sur la Covid-19 lors d'un match préliminaire contre Maurice en mars.

Lors du match aller-retour, Sao Tomé-et-Principe a aligné un joueur qui ne s'était pas soumis à un test obligatoire avant le match ou qui n'avait pas fourni la preuve d'un test récent, a déclaré la Confédération africaine de football (CAF). Cela constituait une violation des règles médicales de la CAF. Sao Tomé-et-Principe avait remporté la rencontre 4-3 sur l'ensemble des deux matches.

Maurice a obtenu la place de Sao Tomé-et-Principe dans la phase principale de qualification pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et sera dans un groupe comprenant le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Ces éliminatoires débutent à la fin du mois.

L'île Maurice, plus connue pour être une destination de vacances, ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la CAN, en 1974, quand elle avait perdu ses trois matches.

La fédération de Sao Tomé-et-Principe a été condamnée à une amende de 10 000 dollars pour avoir aligné ce joueur inéligible, sans le nommer.