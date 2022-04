Sénégal : après l'iftar, place au sport sur le littoral à Dakar

Les amateurs de sport affluent sur le littoral après l'iftar au Sénégal.

Le littoral de la capitale Dakar, qui est rempli de personnes faisant du sport le matin et le soir pendant 11 mois de l'année, est également envahi par les amateurs de sport pendant la période de Ramadan.

"C'est à cause du ramadan que nous avons changé les horaires, d'habitude on s'entraine à 18h mais là on doit s'entrainer après la rupture. Chaque jour on a minimum 10 ou 15 personnes, maximum 30 personnes" a déclaré Saliou Fall, entraîneur principal du Corniche Fitness Club.

Les Sénégalais de toutes les tranches d'âge, qui se réunissent peu après l'iftar, ne considèrent pas le ramadan comme un obstacle au sport. Ceux qui rompent leur jeûne avec des dattes et du café, commencent à remplir le littoral une demi-heure seulement après l'iftar.

Alors que certains Sénégalais s'entraînent individuellement avec les appareils de gymnastique de la plage, d'autres suivent des cours collectifs de step et de danse en plein air.