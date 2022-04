Côte d'Ivoire : recycler des épaves d'avions pour le tourisme

A Songon, à une trentaine de kilomètres d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Aziz Alibhai, dispose d'une importante collection d’épaves d’avions de ligne.

Des reliques d’avions de différents constructeurs acquis par le Tanzanien au lendemain de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue entre 2010 et 2011.

" On a environ 11 avions en tout. Il y a un DC-10, il y a trois Boeing 737, il y a trois Fokker 28, deux Fokker-27, il y a un Antonov-12, et puis il y a le petit bimoteur Aztec 23.", explique le collectionneur.

Onze appareils en fin de cycle acquis à prix d’or. Le jeu valait bien cette chandelle au regard de la nouvelle vie qu’Aziz Alibhai se propose de donner à ces épaves.

"Cet endroit peut un jour devenir une destination événementielle et de loisirs avec un hôtel et un espace de conférence. J'aimerais les transformer en salles de conférence, un restaurant et des chambres de luxe. Nous pouvons les modifier facilement - les cabines sont isolées et avec un peu d'air conditionné, cela pourrait très bien fonctionner.", explique Aziz Alibhai.

Outre ce projet touristique, le recycleur entend aussi créer un musée à travers les pièces techniques de ses avions.

"Exposer les composants des avions dans une sorte de musée, montrer les parties les plus sophistiquées des avions -- c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire.", souligne le recycleur.

En attendant, le collectionneur savoure déjà des instants, assis dans les sièges de ses avions.