Une fresque pour honorer la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson

L'artiste américaine Nia Keturah Calhoun immortalise ici le visage de la première femme noire choisie pour servir à la Cour suprême, Ketanji Brown Jackson. Le choix de l'éminente juriste afro-descendante a été confirmé par le sénat. Il aura fallu 232 ans avant qu'une femme noire n'accède à ce poste, un grand pas dans l'histoire de ce pays profondément divisé par les violences raciales et soumis au joug de la ségrégation durant des décennies.

"Je voulais célébrer cette occasion mémorable tout en honorant un passé vraiment, vraiment nuancé, n'est-ce pas. Une grande partie de la fresque est très sombre parce qu'elle représente le fait que nous avons dû traverser une longue période d'oppression pour qu'une femme noire puisse siéger à la plus haute cour du pays. Mais il y a un soleil levant qui vient de l'Est et qui brille directement sur elle parce que c'est un tout nouveau jour."

La nomination d'une femme noire à la cour suprême, aura-t-elle des conséquences majeures sur la justice des Etats-Unis d’Amérique encore trop tôt pour en juger, mais pour les plus optimistes en occurrence les afro-américains, la venue de Ketanji Brown Jackson marque déjà un début de leur représentation dans les hautes sphères du pays.

"Si vous regardez les deux lignes vertes derrière moi, l'une représente la côte Est de l'Amérique et l'autre représente la côte Ouest de l'Afrique et le voyage qu'elle et sa famille ont fait au sens figuré et au sens propre pour arriver là où elle est. Elle a parlé du passage de la ségrégation à la Cour suprême en une seule génération. Il y a donc beaucoup de formes tranchantes et dentelées qui représentent le plafond de verre qu'elle a dû briser pour arriver là où elle est."

Il faut noter que deux hommes noirs ont déjà accédé à cette fonction à la Cour suprême. Sur les 115 juges ayant jusqu'ici siégé à la Cour suprême, il n'y a eu que cinq femmes, Ketanji Brown Jackson en est la première femme noire. Elle remplacera le magistrat Stephen Breyer, qui prendra sa retraite au mois de juin.