Le Nigeria achètera près d'un milliard de dollars d'armement des USA

L'administration Biden a donné le feu vert au Nigéria pour l'achat d'hélicoptères d'attaque avancés d'une valeur de près d'un milliard de dollars, malgré les inquiétudes concernant les droits de l'homme dans ce pays qui lutte contre les menaces des gangs criminels et des extrémistes dans le nord.

Le Département d'État américain a annoncé jeudi l'approbation de la vente, pour un montant de 997 millions de dollars, de 24 hélicoptères Bell AH-1Z Viper et des équipements connexes au Nigeria. L'équipement connexe comprend des systèmes de guidage, de vision nocturne et de ciblage ainsi que des moteurs et un soutien à la formation, a indiqué le département dans un avis au Congrès.

La vente a eu lieu après une visite du secrétaire d'État Antony Blinken à Abuja en novembre, au cours de laquelle il a fait part de ses inquiétudes quant au respect des droits de l'homme au Nigeria. À l'époque, cependant, Antony Blinken avait également précisé que les États-Unis considéraient le Nigeria comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme islamique en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

"Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un partenaire stratégique en Afrique subsaharienne", a déclaré le ministère au Congrès américain.

Brutalités policières

L'accord permettra également de "mieux équiper le Nigeria pour qu'il puisse contribuer aux objectifs de sécurité partagés, promouvoir la stabilité régionale et renforcer l'interopérabilité avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux" et "constituera une contribution majeure aux objectifs de sécurité des États-Unis et du Nigeria", selon l'avis.

Les forces de sécurité du Nigeria sont depuis longtemps accusées de violations des droits de l'homme dans leurs opérations, le personnel impliqué échappant souvent à la justice. En octobre 2020, l'armée a ouvert le feu sur une manifestation dans le centre économique du pays où des centaines de personnes protestaient contre les brutalités policières, tuant 11 personnes et en blessant de nombreuses autres, selon un groupe d'experts soutenu par le gouvernement.

Lors d'une visite en novembre 2021, Antony Blinken a déclaré que les États-Unis attendaient avec impatience de voir les résultats complets de l'enquête et qu'ils décideraient des ventes d'armes au Nigeria en fonction, notamment, des conclusions et de l'obligation de rendre des comptes aux responsables.

Gangs armés

Le Nigeria est également confronté à une menace croissante de la part de gangs armés et de rebelles extrémistes qui collaborent désormais dans le nord-ouest troublé du pays et menacent de déstabiliser davantage une région déjà instable.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 206 millions d'habitants, est en proie à la violence dans le nord et une alliance entre les deux groupes pourrait aggraver la crise, estiment les analystes.