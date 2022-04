Soudan : au moins 23 femmes noyées lors d'un naufrage sur le Nil Bleu

Les autorités soudanaises ont fait état lundi du naufrage d'un bateau sur le Nil Bleu, la semaine dernière, et ont déclaré qu'au moins 23 femmes se seraient noyées.

Au moins 29 personnes étaient à bord lorsque le bateau a chaviré et coulé vendredi dans le sud-est de la province de Sennar, selon l'agence de presse étatique SUNA. Tous les passagers étaient des femmes, à l'exception du capitaine, qui a survécu, ainsi que cinq passagers. Le rapport ne donne aucune raison du chavirement.

Les femmes travaillaient quotidiennement dans des fermes de la région de Souki et rentraient chez elles lorsque leur bateau a chaviré. Au moins 13 corps ont été repêchés et les secouristes sont à la recherche de dix autres, a indiqué la SUNA.

Le Nil Bleu est une importante voie de transport pour les personnes et les marchandises au Soudan. Il rejoint le Nil blanc juste au nord de la capitale Khartoum pour former le Nil, l'un des plus longs fleuves du monde.

De tels accidents sur des bateaux surchargés ne sont pas rares sur les voies navigables du Soudan, où les mesures de sécurité sont souvent négligées. Au moins 22 personnes - 21 étudiants et une femme - se sont noyées en 2018, lorsqu'un bateau a coulé dans le Nil.