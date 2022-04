Tunisie : réactions mitigées à la dissolution du Parlement

Dans les rues de la capitale tunisienne, les gens ont exprimé jeudi leur méfiance à l'égard de leurs élus, au lendemain de la dissolution du parlement par le président, un coup dur la jeune démocratie.

"Le parlement tunisien me fait penser à des stades de football. Est-ce que c'est un parlement ? C'est un stade de football", a déclaré Ali, propriétaire d'une boutique d'artisanat.

Il a accusé les législateurs de travailler simplement pour leurs propres intérêts, plutôt que pour ceux des citoyens.

"Il y a dix ans, ils n'ont rien fait pour la Tunisie, maintenant la situation est insupportable à cause des prix élevés", a déclaré un autre homme, Ali Hamdi.

Le président Kais Saied a annoncé la décision de dissoudre le Parlement dans une allocution télévisée, après que les législateurs dirigés par le parti islamiste d'opposition ont tenu une session virtuelle c par le dirigeant l'année dernière pour assumer des pouvoirs étendus. Parmi ces mesures, Kais Saied a suspendu les activités du Parlement, qui ne s'est pas officiellement réuni depuis juillet.

À l'époque, le président Kais Saied avait affirmé que le pays était confronté à un "péril imminent" en raison des manifestations et de la crise économique, et il gouverne le pays par décret depuis lors. Ces mesures ont terni la réputation de la Tunisie en tant que modèle de démocratie et de pluralisme dans le monde arabe.Les manifestants tunisiens ont renversé un autocrate en 2011 et déclenché des soulèvements dans toute la région.

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha, a convoqué une session virtuelle spéciale du Parlement pour rejeter les mesures prises par Saied, avec la participation de 116 des 217 législateurs suspendus. Le parti et d'autres critiques décrivent les actions du président de l'année dernière comme un coup d'État anticonstitutionnel.

En outre, l'analyste politique Slaheddine Jourchi a déclaré que la décision du chef de l'Etat de dissoudre le parlement était fondée sur une "référence constitutionnelle et juridique claire", et a suggéré que le président agissait sous la pression des législateurs eux-mêmes.