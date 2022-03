Nigeria : au moins 8 morts et 26 blessés dans l'attaque d'un train

Au moins huit personnes ont été tuées, vingt-six blessées et d'autres sont portées disparues après l'attaque d'un train de passagers par des hommes armés lundi soir dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré mardi des autorités locales.

Le train a été attaqué près de la gare de Rijana, sur la ligne reliant Abuja, la capitale du Nigeria, à Kaduna, une ville du nord-ouest du pays, où sévissent des bandes criminelles qui pillent, kidnappent et tuent.

"Les kidnappeurs ont placé des explosifs. (...) Nous sommes sans défense. (...) Nous pouvons encore entendre des coups de feu tout autour de nous. Nous sommes sous les sièges en train de prier Dieu en attendant les secours", a écrit l'un des passagers, Anas Iro Dan Musa, sur Facebook lundi soir.

Les attaquants auraient utilisé des explosifs qu'ils ont placés sur les voies ferrées pour faire dérailler le train, avant de s'approcher des wagons et de commencer à tirer. Les autorités ont confirmé mardi matin que l'attaque avait fait des "blessés et des morts (...) transférés dans des hôpitaux".

Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné mardi cette attaque "grave" et a appelé les forces de sécurité à renforcer la surveillance sur la ligne Abuja-Kaduna et une autre ligne reliant la capitale commerciale du Nigeria, Lagos, à la ville d'Ibadan, dans le sud-ouest du pays.

"Le président a chargé les chefs des forces de l'ordre de ramener tous les passagers kidnappés et de veiller à ce que chacun de ces terroristes impitoyables soit pourchassé et traduit en justice pour leurs actes odieux", a indiqué la présidence nigériane dans un communiqué sans donner davantage de précisions.

"Huit corps ont été retrouvés et 26 personnes ont été blessées lors de l'attaque", a déclaré de son côté le commissaire à la sécurité de l'Etat de Kaduna, Samuel Aruwan, dans un communiqué.

"bandits"

Les deux groupes ont tué plus de 35 000 personnes et provoqué le déplacement de quelque 2,7 millions de personnes à l'intérieur du pays, principalement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, selon les données du gouvernement et des Nations unies

Il s'agit des dernières violences en date imputées à des gangs appelés localement "bandits", qui sévissent dans le nord-ouest et le centre du pays le plus peuplé d'Afrique, où ils multiplient les attaques contre des villages ou des voyageurs pour de l'argent.

Depuis plusieurs années, de nombreux enlèvements contre rançons ont eu lieu sur l'autoroute reliant Abuja à Kaduna, principale route menant vers Kano, deuxième ville du pays et important carrefour commercial dans le Sahel. Face à cette insécurité croissante, de nombreux voyageurs préféraient prendre le train ou l'avion, plus chers, mais considérés comme plus sûrs.

Mais depuis plusieurs mois, la situation s'est dégradée: en octobre, des hommes armés avaient déjà tenté d'attaquer la même ligne de train, et samedi une attaque a été repoussée par des militaires à l'aéroport de Kaduna, où des assaillants ont tué un garde de sécurité et interrompu momentanément le trafic aérien.