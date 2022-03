Des Sud-Africains marchent contre la xénophobie et le mouvement Dudula

Manifestation contre la xénophobie en Afrique du Sud. Afin d'essayer de contrer le mouvement Dudula, des Sud-Africains et des migrants se sont réunis pour protester à Johannesburg. Depuis quelques temps, le pays connaît une montée inquiétante de xénophobie, principalement réunie sous la banière de l'opération Dudula.

"On est ici aujourd'hui pour dire non au racisme, en tant que Kopenang Africa against xenophobia, on dit non au racisme dans l'humanité, on doit ne faire qu'un, unis dans l'amour. Peace and Love", déclare Elizabeth.

De nombreux participants sont venus pour dire "Non à la xénophobie".

"Il y a des personnes dans notre pays qui essaient de profiter de la colère que les gens ressentent face à la pauvreté, au chômage, à la faim, et ils essaient de retourner cette colère sur les étrangers, principalement les étrangers d'autres pays africains", ajoute Mark Heywood, activiste. "Ils essaient de créer un feu, un feu xénophobe".

Les manifestants demandent la démission du ministre de l'Intérieur, le ministère n'aurait pas respecté les "protections juridiques du pays accordées aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, et aux autres groupes de migrants vulnérables en Afrique du Sud".

"A un moment, ces gens seront considérés comme xénophobes, mais franchement, ils ne le sont pas", estime Gcobani Ndzongana. "N'oubliez pas que beaucoup de Sud-Africains dans ce pays souffrent, il y a une stratégie raciste qui est appliquée par les travailleurs contre les Sud-Africains."

Les manifestants ont également exhorté le président à mettre en œuvre le plan d'action nationale de lutte contre le racisme, et toute autre intolérance associée.