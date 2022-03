Afrique du Sud : le mouvement Dudula menace d'intensifier ses actions

L'indignation reste au sein du mouvement xénophobe Dudula en Afrique du Sud. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, ils dénoncent l'arrestation de leur leader et menacent d'intensifier leurs actions. Depuis le 24 mars, Dlamini est maintenu en détention au commissariat central de Johannesburg. Il avait été arrêté pour violation de domicile, vol et dommages matériels.

#PutSouthAfricanFirst et #OperationDudula, il est temps de soutenir financièrement le mouvement. Contribuez à l'action en faisant un don à votre leader. #OpérationDudula

"Je suis ici parce que Nhlanhla "Lux" de Dudula a été arrêté sur une accusation illégale, cela n'a même pas eu lieu", explique Leo Lokdwe, membre du mouvement.

Dlamini devrait être présenté devant le Tribunal de première instance, afin de demander sa libération sous caution. Depuis le début de l'année, des manifestations appelant "à se battre pour l'avenir des sud-africains", et contre les travailleurs migrants ont régulièrement eu lieu.