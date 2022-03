Covid-19 : le Zimbabwe cible la vaccination des écoliers

Le Zimbabwe a lancé une nouvelle série de vaccinations contre la Covid-19, visant notamment à les plus de 12 ans, afin de relancer une campagne qui s'essouffle en raison de l'hésitation et de la complaisance à l'égard des vaccins.

Cette semaine, les écoles de ce pays d'Afrique australe sont devenues des zones de vaccination où les enfants en uniforme font la queue pour recevoir les injections. De nombreux parents soutiennent la campagne de vaccination pour éviter que les écoles ne deviennent des foyers d'infection, mais d'autres restent sceptiques.

"Laissez-les se faire vacciner, cela nous épargnera bien des soucis. Peut-être que cela mettra fin aux fermetures constantes des écoles. Les cours en ligne nous épuisent à chaque fois que les écoles sont fermées", déclare Helen Dube, un parent qui accompagne sa fille de 12 ans à l'école dans la ville surpeuplée de Chitungwiza, à environ 30 km au sud-est de la capitale, Harare."De plus, si les écoles sont sûres, nous sommes également en sécurité à la maison."

Le Zimbabwe revient progressivement à son calendrier scolaire normal après deux années de fermetures intermittentes et parfois prolongées en raison des vagues de cas de Covid-19. Les adultes sont également visés par la campagne de vaccination, qui se poursuivra jusqu'à la mi-mai, selon le vice-président Constantino Chiwenga, qui est également ministre de la Santé.

Cas non diagnostiqués

Le Zimbabwe a été l'un des premiers pays africains à administrer des vaccins contre la Covid-19, atteignant des taux plus élevés qu'une grande partie du continent. Environ 23 % des 15 millions de Zimbabwéens ont reçu deux injections, principalement des vaccins chinois Sinopharm et Sinovac, ce qui est loin de l'objectif initial du gouvernement de 60 % d'ici à la fin de 2021.

Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa dit maintenant qu'il essaie d'atteindre un objectif de 70 % de la population éligible d'ici fin juillet.Selon les chiffres officiels, un peu plus de 5 400 personnes sont mortes de la Covid-19 au Zimbabwe, mais le bilan est probablement beaucoup plus lourd en raison des cas non diagnostiqués ou signalés, selon les experts de la santé.

Le gouvernement affirme disposer d'un nombre suffisant de doses de vaccin, y compris pour les injections de rappel, mais l'utilisation du vaccin a ralenti ces derniers mois en même temps que le nombre de cas et de décès. Selon les chiffres du gouvernement, un peu plus de huit millions de doses ont été utilisées sur les plus de 22 millions en stock.

Après des difficultés pour obtenir un approvisionnement suffisant en vaccins, de nombreux pays africains déploient désormais des efforts concertés pour que les vaccins soient disponibles. Le Kenya, la République démocratique du Congo (RDC), l'Éthiopie et le Nigeria ont ainsi lancé des campagnes de vaccination de masse.

Couverture vaccinale

Si les cas de Covid-19 ont diminué sur tout le continent depuis le pic de la quatrième vague d'Omicron, début janvier 2022, la couverture vaccinale de l'Afrique reste loin derrière le reste du monde. Environ 201 millions de personnes, soit 15,6 % de la population africaine de 1,3 milliard d'habitants, sont entièrement vaccinées, contre une moyenne mondiale de 57 %, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Si ces progrès sont les bienvenus, le rythme de la vaccination sur le continent doit être multiplié par neuf si nous voulons atteindre notre objectif de vacciner 70 % de la population d'ici juin 2022", a déclaré ce mois-ci Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'OMS prévoit de soutenir les vaccinations de masse en Afrique "dans au moins 10 pays prioritaires pour atteindre 100 millions de personnes d'ici la fin avril", selon un communiqué.

Ensemble, les 54 pays d'Afrique ont enregistré plus de 11,3 millions de cas, dont plus de 250 000 décès, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.