Ouganda : hausse de la contraception chez les adolescentes

En Ouganda, de plus en plus d'adolescentes demandent un moyen de contraception. Mais le nombre de grossesses non désirées reste élevé, près d'un quart des filles entre 15 et 19 ans ont déjà des enfants. Scovia Namutebi est tombée enceinte à 14 ans. À l'époque, elle ne connaissait pas grand-chose de la contraception.

"Ça m'a pris du temps, j'ai réalisé que j'étais enceinte alors que j'étais déjà quatre mois", raconte Scovia Namutebi. "Je ne savais pas pourquoi je n'avais pas mes règles jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital pour un contrôle."

Enceinte, la jeune fille a arrêté ses études. Et avec son mari, elle s'est installée dans le bidonville de Namuwongo, près de Kampala.

Certaines études montrent une augmentation du nombre de filles demandant une contraception, mais dans ce bidonville, les militants affirment que beaucoup d'entre elles n'ont aucune information sur le sujet. Ce qui a entraîné de nombreuses grossesses et des abandons scolaires.

Quelques années après la naissance de son enfant, Scovia n'est pas encore prête à retomber enceinte, et utilise un moyen de contraception.

"Je n'ai pas envie d'être à nouveau mère, je veux juste me concentrer sur mon avenir, alors je me protège", ajoute Scovia Namutebi.

Pour les militants, les jeunes femmes vivant dans les bidonvilles n'ont souvent eu aucune éducation sexuelle.

"Nous parlons d'un environnement, où la vulnérabilité d'une fille est très élevée et pourtant, le défi de l'éducation sexuelle n'a pas été abordé de quelque manière que ce soit", détaille Josephine Omunyidde, fondatrice du Dreams Slum Project. "C'est pourquoi le nombre de grossesses chez les jeunes filles est si grand."

Malgré une hausse des demandes de contraception chez les jeunes filles de moins de 20 ans, les spécialistes de la santé reproductive affirment qu'il reste encore beaucoup à faire pour éviter les grossesses non-désirées.

Dans le bidonville, les jeunes mères peuvent suivre des formations pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles, comme la couture et la coiffure. Elles bénéficient également de cours sur la santé sexuelle et reproductive afin d'éviter de nouvelles grossesses non désirées.

Mais à l'échelle du pays, plusieurs centaines de jeunes filles ne savent pas comment se protéger pour ne pas tomber enceinte.