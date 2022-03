Guerre en Ukraine : le président mozambicain exhorte au dialogue

La lutte contre le terrorisme à Cabo Delgado, formation de l'armée mozambicaine et renforcement de la coopération entre le Portugal et Maputo, voici les sujets importants abordés par les deux présidents Filipe Nyusi et Marcelo Rebelo de Sousa jeudi dans la capitale mozambicaine. Un autre sujet évoqué par les deux hommes, l'impact de la crise russo-ukrainienne sur les relations entre le Portugal et le Mozambique. Le président Felipe Nyusi a encouragé la voie du dialogue.

Le Mozambique n'est pas d'accord avec la guerre. C'est une certitude. Nous sommes favorables au dialogue et nous pensons qu'une issue rapide peut être trouvée, car des pas importants ont déjà été faits en faveur du dialogue. Cela nous satisfait. Le Mozambique ne dit pas que A, B ou C a raison, on ne dira jamais que la guerre est une bonne chose, personne ne doit tuer une autre personne. Il est toujours possible de ne pas en arriver là et nous continuerons à encourager le dialogue explique le président mozambicain.

Le Mozambique fait partie des rares nations africaines qui se sont abstenues lors du vote à l'assemblée générale de l'ONU recommandant de sanctionner l'intervention de Moscou en Ukraine.