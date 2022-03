Japon-Nouvelle-Zélande à vélo, le défi de 2 Sud-Africains

C’est parti pour une nouvelle aventure sur fond de coups de pédale pour deux touristes sud-africains. Ron Rutland et Adam Nunn, ont repris lundi leurs vélos, pour un périple de 16 500 kilomètres.

Point de départ de cette nouvelle aventure, le stade de Tokyo, au Japon, où a eu lieu le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2019.

Les deux sud-africains traverseront 14 nations en 210 jours et arriveront en Nouvelle-Zélande juste avant le match d'ouverture à l'Eden Park, à Auckland, de la Coupe du monde de Rugby 2021, qui opposera l'Afrique du Sud à la France.

"Chaque coup de pédale me motive à mettre le sport féminin sur la carte, à mettre le sport féminin sur la carte. Nous collectons de l'argent pour une organisation caritative qui va aider les femmes à se sortir de certains problèmes qu'elles rencontrent dans le monde, et c'est une cause formidable.", a déclaré Adam Nunn, cycliste d'aventure sud-africain.

Pour Rutland, c’est une deuxième course vers le mondial de Rugby. Il avait parcouru plus de 20 000 kilomètres entre Twickenham et Tokyo pour la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon. Mais il redoute des difficultés.

"Je pense que le plus difficile, c'est d'arriver à la ligne de départ cette année, car il y a beaucoup de défis dans le monde avec le COVID-19. Il a donc été très difficile d'organiser ce voyage, et même d'arriver au Japon, mais nous sommes très reconnaissants d'être ici maintenant. Et je pense que dans chaque voyage, arriver sur la ligne de départ est probablement la chose la plus difficile.’’, Ron Rutland, cycliste d'aventure sud-africain.

Reste à faire preuve d’abnégation pour franchir le Rubicon.