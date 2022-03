Afrique du Sud : les artistes passent aux NFT

En Afrique du Sud, certains artistes se convertissent aux NFT. Récemment devenue populaire, les NFT ou jetons non-fongibles utilisent la même technologie que les crypto-monnaies ou le Bitcoin. Une fois la transaction effectuée, l'acheteur reçoit un jeton numérique vérifié, prouvant que l'œuvre est un original.

"C'est une opportunité pour moi d'évoluer dans cet univers", explique l'artiste Fhatuwani Mukheli. "Le monde est en constante évolution, et il y a une citation à laquelle j'aime beaucoup me référer, qui dit : 's'adapter ou mourir'. Je suis un artiste très traditionnel, mais je me rends compte que si je m'accroche à ce que je connais, je vais louper le coche.

Je pense que la chose la plus étonnante avec cet espace numérique, c'est qu'il nous met en concurrence totale en même temps et avec tout le monde à travers le globe. Avant, les choses étaient lentes, les tendances commençaient en Amérique et arrivaient chez nous un an ou deux ans plus tard. Aujourd'hui, nous sommes à jour, nous sommes dans le futur, nous sommes littéralement au même niveau que n'importe quel pays."

Afin de compenser les émissions de carbone émises par les ventes de crypto-art, le collectif sud-africain The Tree permet aux artistes de vendre leurs NFT mais aussi de collaborer avec une organisation du Cap pour planter des arbres.

"Je pense que c'est tout à fait passionnant pour ouvrir les portes aux artistes qui veulent expérimenter le meilleur du monde physique et numérique de l'art", commente Dan Portat, fondateur de The Tree.

"La blockchain est créée pour s'assurer que l'authenticité reste la même", conclue l'artiste sud-africain. "Si un millier de personnes achètent votre œuvre d'art, il sera toujours écrit sur la blockchain que vous êtes l'artiste et vous serez commissionné sur chaque vente que vous effectuez."