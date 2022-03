Tchad : les négociations de Doha ajournées

À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à un dialogue national au Tchad a été suspendu dimanche à Doha.

Les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans trois jours. Plusieurs groupes armés ont été invités à prendre part à ce débat. À l'entame des discussions, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a prononcé un discours dans lequel il invitait ses compatriotes à choisir le chemin de la paix après tant d'années de guerre.

"L'histoire du Tchad, jalonnée de conférence, de tentatives de réconciliation, d'accords non-respectés est bien connue de tous, et surtout de vous, 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre état contemporain n'est-il pas temps d'arrêter ".

Les négociations se font à huit clos et la nouvelle équipe choisie pour conduire les débats ne fait pas l'unanimité. Elle est composée du Premier ministre tchadien et d'autres ministres. Goukouni Weddeye, l'ancien président et très respecté homme politique devait être à la tête de cette équipe. Mais le général Mahamat Déby a quelques jours des discussions a désigné d'autres hommes très proches de son camp.

"La paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre, bref le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la déposer pour convaincre" a insisté le Premier ministre Albert Pahimi Padacké.

L'équipe imposée par le général Mahamat Déby est décriée par le FACT, le groupe rebelle basé en Libye. Cet ajournement des négociations devrait permettre d'aboutir à des compromis.