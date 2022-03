Guerre en Ukraine : une flambée des prix du blé inquiète le Maghreb

Les ménages d'Afrique du Nord s'empressent de faire des réserves de farine, de semoule et d'autres produits de base, alors que les prix des denrées alimentaires augmentent à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux pays exportateurs de blé dans la région.

Cette ruée est d'autant plus grave qu'elle intervient quelques semaines avant le début du mois sacré du Ramadan, au cours duquel les musulmans rompent traditionnellement le jeûne de l'aube au crépuscule par des repas familiaux copieux.

La Tunisie, le Maroc et la Libye, ainsi que plusieurs autres pays arabes, importent une grande partie de leur blé d'Ukraine et de Russie.

Certains craignent que l'invasion russe n'entraîne la famine, le souvenir de la hausse des prix des denrées alimentaires ayant joué un rôle dans plusieurs soulèvements arabes au cours de la dernière décennie.

Rayons vides

Dans un supermarché de la capitale tunisienne, les rayons étaient vides de farine ou de semoule, et seuls trois paquets de sucre trônaient sur une étagère près d'un panneau indiquant : "Un kilo par client, s'il vous plaît".

Les responsables des magasins ont déclaré que le problème était dû à des "achats de panique", et non à des pénuries. Les achats en gros avant le Ramadan, qui devrait commencer début avril cette année, sont courants dans les pays musulmans. Mais certains disent que la guerre en Ukraine a déclenché une frénésie d'achats.

Peur de la guerre

Hedi Baccour, du syndicat tunisien des propriétaires de supermarchés, a déclaré que les ventes quotidiennes de semoule - un aliment de base en Afrique du Nord utilisé dans les plats de couscous - ont bondi de "700 %" ces derniers jours.

Les ventes de sucre ont été multipliées par trois, les Tunisiens faisant des réserves de produits alimentaires de base, a déclaré Hedi Baccour, qui a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire.

Le boulanger Slim Talbi dit avoir payé la farine trois fois plus cher que par le passé, "bien que les effets réels de la guerre (Russie-Ukraine) ne nous aient pas encore touchés".

La Tunisie importe d'Ukraine près de la moitié du blé tendre utilisé pour la fabrication du pain. Les autorités affirment que le pays d'Afrique du Nord dispose de suffisamment de réserves pour tenir trois mois.

La Libye, riche en pétrole, obtient environ 75 % de son blé de Russie et d'Ukraine. Le Maroc est également très dépendant de la même source d'approvisionnement.

Récession, pandémie, reprise

Les prix des denrées alimentaires étaient en hausse en Afrique du Nord avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine il y a plus de deux semaines.

Le responsable marocain Fouzi Lekjaa a mis en avant une reprise économique mondiale après un marasme induit par une pandémie.

Le changement climatique

Mourad, 37 ans, un acheteur de la capitale marocaine Rabat, a déclaré que le changement climatique et la sécheresse - la pire dans son pays depuis des décennies - étaient également à blâmer.

Pour maintenir des prix abordables et éviter une répétition des émeutes du pain qui ont éclaté dans les années 1980, la Tunisie subventionne des produits de base comme le sucre, la semoule et les pâtes. Au cours de la dernière décennie, elle a fixé le prix d'une baguette de pain à six cents américains. L'Algérie prévoit de supprimer les subventions sur les produits de base, mais ne l'a pas encore fait.

Subvention des carburants

Après une grève des chauffeurs routiers cette semaine, le Maroc a déclaré qu'il envisageait de subventionner le carburant dans le secteur "pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et maintenir les prix à un niveau raisonnable", selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En Libye, qui s'est retrouvée ce mois-ci avec deux premiers ministres rivaux, ce qui a fait craindre un regain de violence, les prix des denrées alimentaires ont également atteint des sommets.